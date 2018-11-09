В Екатеринбурге растет спрос на свиней

В Екатеринбурге уже начали работу первые елочные базары, в магазинах также появилась и новогодняя атрибутика, посвященная символу наступающего года – свинье.

Продавцы отмечают, что всевозможные изображения и фигурки поросят уже сейчас – самые популярные новогодние товары. Также пользуются спросом календарики с поросятами, карнавальные костюмы и брелоки. В одном из зоомагазинов Екатеринбурга РИА «Новый День» сообщили о том, что горожане стали чаще звонить спрашивать о возможности приобрести мини-пигов – уточняют стоимость, режим кормления и вероятность того, не вырастет ли мини-пиг в большую свинью и не превратится ли в проблему для обитателей городских квартир. Впрочем, покупать такого питомца в зоомагазинах не советуют, предлагая в качестве альтернативы более понятных морских свинок.

Неделю назад в Екатеринбурге такой мини-пиг попал в приют для животных. Семья отказалась от питомца, потому что попросту не справилась с уходом. «Мода была не так давно на приобретение таких животных в квартиры и дома. Те, кто могли себе позволить, – они этим пользовались и брали животных. Люди считают, что это маленькое животное, которое можно держать в доме, и схоже по поведению с кошками, но это не так», – говорит руководитель центра реабилитации животных Елизавета Скорынина.

Мини-пиг – отказник

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.18

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