На Среднем Урале выросла заболеваемость коклюшем – из-за отказов от прививок

Свердловские эпидемиологи обеспокоены ростом заболеваемости коклюшем. Инфекция в основном поражает детей дошкольного возраста, причем половина из них – малыши до двух лет. За 10 месяцев 2018 года в регионе зарегистрировано 426 случаев коклюша. Показатель заболеваемости составил 10,2 на 100 тысяч человек, что в 3,1 раза выше среднемноголетнего уровня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве назвали несколько причин подъема болезни. «Снижение заболеваемости в тысячи раз по сравнению с допрививочным периодом породило иллюзию полной победы над инфекцией и как следствие – увеличение отказов родителей от прививок своим детям. Такое поведение становится причиной снижения уровня коллективного иммунитета», – отмечают специалисты.

Кроме того, нетипичное течение коклюша у подростков и взрослых приводит к тому, что врачи недостаточно следят за этими возрастными группами. А несвоевременное выявление инфекции у взрослых повышает риск передачи возбудителя маленьким непривитым детям.

Также эпидемиологи отмечают, что крайне недостаточно проводится вторая ревакцинация против коклюша в возрасте шести лет. Из-за этого привитый один раз ребенок может снова заразиться. Так, среди заболевших в этом году привитых детей 76,2% были школьниками.

За десять месяцев территориальные отделы Роспотребнадзора проверили 171 учреждение на выполнение требований по профилактике коклюша. Около трети из них допускали нарушения, ведомством наложено 20 штрафов на сумму 111 тысяч рублей. На период карантина по коклюшу в образовательных организациях на дистанционное обучение были переведены 27 непривитых детей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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