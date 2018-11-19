В Свердловской области в десятки раз возросла заболеваемость коклюшем

За последние годы в Свердловской области резко увеличилось число случаев заболевания коклюшем.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании согласительной комиссии по бюджету замглавы Свердловского управления Роспотребнадзора Андрей Юровских.

По его словам, за весь 2008 год в регионе было зафиксировало 45 случаев коклюша, а сейчас такое количество заболевших появляется за одну неделю. В связи с этим он предложил депутатам увеличить финансирование такого направления, как вакцинация.

Депутаты предложение поддержали. Например, Владимир Терешков заявил, что ситуация с инфекционными заболеваниями непростая, и она с каждым годом становится все напряженнее, в том числе из-за миграции. По мнению депутата, многие мигранты могут являться носителями опасных заболеваний.

Напомним, санврачи уже не в первый раз предупреждают об опасности коклюша. «Снижение заболеваемости в тысячи раз по сравнению с допрививочным периодом породило иллюзию полной победы над инфекцией и как следствие – увеличение отказов родителей от прививок своим детям. Такое поведение становится причиной снижения уровня коллективного иммунитета», – отмечают специалисты. Кроме того, нетипичное течение коклюша у подростков и взрослых приводит к тому, что врачи недостаточно следят за этими возрастными группами. А несвоевременное выявление инфекции у взрослых повышает риск передачи возбудителя маленьким непривитым детям.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.11.18

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