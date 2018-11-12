Копали медленно, гроб не поместился: похоронщиков накажут за плохую работу

Свердловский облсуд встал на сторону женщины, которая после смерти мужа столкнулась с недобросовестными похоронщиками.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, супруг истицы скончался в декабре 2017 года. Через интернет вдова нашла похоронную службу – ИП Стрелкову, которая обязалась подготовить могилу. За услуги женщина заплатила 84 550 рублей, но письменного договора стороны не заключили. На словах женщины договорились, что могила должна была быть готова в день похорон к 14 часам. Но когда после отпевания траурная процессия прибыла на кладбище, она обнаружила, что могила не готова – к тому моменту она была выкопана лишь на полметра. При этом поминальный обед был заказан на 15.30. Столовая, где должны были пройти поминки, работала до 17:00, но работники согласились подождать. В 18 часов состоялся поминальный обед, при этом гроб с телом покойного пришлось оставить в катафалке на кладбище. Но на этом история не закончилась. В 20.00, когда все вернулись на кладбище и начался процесс захоронения, выяснилось, что могила узкая. Гроб пришлось вновь доставать, расширять могилу. Захоронение состоялось между восемью и половиной девятого вечера.

Через неделю после похорон вдова направила в адрес ИП претензию с требованием возмещения убытков в размере стоимости оказанной услуги. Претензия была оставлена без удовлетворения. Тогда женщина обратилась в Березовский городской суд, который решил взыскать с похоронной конторы 40 тысяч рублей в возмещение морального вреда и штраф в размере 10 тысяч рублей. Похоронщица сочла сумму компенсации слишком завышенной и подала апелляцию, однако областной суд с ней не согласился и оставил первое решение без изменений.

Березовский, служба информации

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