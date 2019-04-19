В России хотят разрешить частные кладбища

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило разрешить частным компаниям организовывать новые кладбища на государственной земле.

В документе, разрабатываемом министерством, идет речь о государственно-частном партнерстве, пишет «Российская газета». Как сообщили изданию в Союзе похоронных организаций и крематориев, на государственной земле будет организовано новое кладбище, курировать которое будет частный оператор. За свои услуги он будет получать прибыль. В настоящее время подобная схема уже действует в ряде регионов.

Таким образом, новый закон «О похоронном деле» позволит частным компаниям организовывать новые кладбища. Отмечается, что услуги захоронения смогут оказывать только те компании, которые внесены в специальный реестр.

Цель законопроекта – устранить нарушения на рынке ритуальных услуг. Кроме того, компаниям также запретят «навязывать услуги» и передавать данные о покойниках третьим лицам.

«Также медицинским организациям хотят запретить готовить умерших к захоронению. А ритуальным бюро нельзя будет оказывать услуги на территории медучреждений. Исключение составляют случаи, когда это разрешает регион. Запрещаются организация выставки и продажа похоронных принадлежностей на территории медорганизаций и на расстоянии менее 50 метров от них», – пишет издание.

Специальные диспетчерские службы будут принимать заказы на организацию похорон. При этом приступать к работе представители ритуального бизнеса смогут только по инициативе заказчика. Это новшество должно исключить случаи, когда компании сначала оказывают услуги, а затем выставляют счета родственникам усопших.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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