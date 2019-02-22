Жительница Самары привезла гроб с покойным мужем к зданию правительства

В Самаре женщина не смогла похоронить покойного мужа и привезла гроб с телом к зданию областного правительства. По словам вдовы, работники кладбища потребовали от нее 50 тысяч рублей. Полиция объявила о начале проверки, а местные власти обещали разобраться в ситуации.

Инцидент произошел накануне. Женщина рассказала, что она приехала с гробом к зданию правительства, поскольку не знала, что ей делать, когда она осталась одна с телом посреди Самары. Супруга покойного утверждает, что на кладбище ей отказали в захоронении и потребовали от нее 50 тысяч рублей, передает РЕН ТВ.

По словам депутата собрания представителей Красноярского района Самарской области Азата Туймасова, женщина обратилась с просьбой похоронить ее мужа к индивидуальному предпринимателю, работающему в сфере ритуальных услуг. Однако в день похорон на кладбище Рубежном, направление на которое выдал МУП «Спецкомбинат», собрались около 30 человек и не позволили сотрудникам ИП выкопать могилу.

Правоохранительные органы начали проверку инцидента.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что уже поручил департаменту по борьбе с коррупцией и главе города разобраться в произошедшем. Кроме того, министерство социальной защиты окажет поддержку родственникам умершего.

В свою очередь вдова рассказала, что помощь ей больше не требуется. В настоящее время гроб находится в ритуальном зале в Самаре, а женщина уехала в Тольятти, где живет вместе с ребенком от умершего, передает РИА «Новости». Покойного она решила похоронить в деревне.

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 21.02.19

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