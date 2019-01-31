Мэр Ишима устроил кладбище на чужой земле

Администрация Ишима самовольно захватила федеральные земли и устроила на них погост. Как сообщает прокуратура Тюменской области, чиновники расширили границы действующего общественного кладбища и начали использовать для захоронений земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации.

«В связи с этим прокуратурой было внесено представление главе Ишима, по которому приняты меры к устранению нарушений. Кроме того, по инициативе межрайпрокуратуры заместитель главы города привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что в 2018 году в сфере похоронного дела было выявлено 244 нарушения закона. Большинство из них связаны с ненадлежащим содержанием мест захоронения. В связи с этим на администрации сельских поселений, в том числе в судебном порядке, возложена обязанность устранить нарушения санитарных требований к содержанию кладбищ.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 30.01.19

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