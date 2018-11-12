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Понедельник, 12 ноября 2018, 12:23 мск

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Сергей Носов пообещал оплатить магаданцам проезд до Екатеринбурга

Губернатор Колымского края Сергей Носов считает, что жители Магадана, ездящие в отпуск «на материк», должны иметь возможность без дополнительных расходов попадать в транзитные аэропорты, такие как Екатеринбург.

Об этом Носов заявил в интервью телеканалу «Колыма-плюс». «Гражданам не придется тратить эти деньги, вытаскивать из бюджета отпуска и тратить на доставку в промежуточный пункт назначения: Москву и Екатеринбург. Откуда, если они определились, за свой счет, что мы потом компенсируем, двинутся от Екатеринбурга до Крыма, например. А билет, допустим, Магадан-Екатеринбург-Магадан будет заранее оплачен из Правительства, бюджетом Магаданской области. Я бы хотел, чтобы это услышали из первых уст. Спрашивайте своих руководителей, активность и поддержка нужна еще и снизу», – заявил бывший мэр Нижнего Тагила.

О том, что между Магаданом и Екатеринбургом вскоре появится регулярное прямое авиасообщение, Носов заявил в конце октября.

Магадан, Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации

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