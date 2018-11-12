Мэр уральского города отобрал квартиру у своего зама и отдал очередникам

Первоуральский мэр Игорь Кабец отобрал квартиру у своего заместителя, в которой тот жил на условиях служебного найма, и передал ее очередникам. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе администрации города. «Ко мне обратились общественники по поводу предоставленной одному из моих заместителей квартиры. Я внимательно разобрался в ситуации. Действительно, квартира была выдана неправильно. Нужно восстановить справедливость. Я передаю жилье очередникам. Мы выражаем благодарность общественникам, которые помогли нам исправить ошибку. Сотрудники, подготовившие неверное решение, будут наказаны. Жилье получит тот, кому оно действительно нужно и положено по закону» – заявил Кабец.

По сведениям «Нового Дня», без жилья остался заместитель главы Первоуральска Александр Анциферов, который курирует социальную сферу. В какой срок он должен съехать из квартиры, не уточняется.

Первоуральск, Екатерина Норсеева

Первоуральск. Другие новости 12.11.18

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