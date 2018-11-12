Щедрый жест первоуральского мэра оказался вынужденным – иначе ему грозил суд

Появились подробности щедрого жеста первоуральского мэра Игоря Кабца, который отнял квартиру у своего зама по социальной политике Александра Анциферова и отдал очередникам. Как выяснилось, тому предшествовала прокурорская проверка, а не обращение общественников, на которое сослался глава администрации города. Представители надзорного ведомства выяснили, что Анциферов получил жилплощадь в обход очереди, и внесли представление Кабцу ‒ расторгнуть договор найма с подчиненным.

«В 2016 году муниципальному служащему была предоставлена двухкомнатная квартира в качестве служебного жилья. Но на сегодняшний день решили, что этого мало, и, по его заявлению муниципальная трехкомнатная квартира получила статус служебного жилья и предоставлена ему в пользование. Договор служебного найма на предыдущую квартиру расторгнут. Но муниципальная квартира не распределена между лицами, которые подлежат особой защите государства. Их интересы полностью проигнорированы», ‒ цитирует портал «Шайтанка» старшего помощника прокурора Первоуральска Андрея Елисеева.

Таким образом, если бы Игорь Кабец не расторг договор и не вернул квартиру в муниципальный фонд, прокуратура обратилась бы с иском в суд. Добавим, что в 2017 году Анциферов заработал 1,3 млн рублей, в декларации о доходах у него числились две квартиры, одна в собственности, другая в пользовании.

Первоуральск, Екатерина Норсеева

Первоуральск. Другие новости 12.11.18

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