В аварийном доме на Вторчермете, который обещали расселить до конца года, люди со страхом ждут зимовки (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в двухэтажном бараке на улице Патриса Лумумбы, 91 люди живут словно на съемочной площадке фильма ужасов. Ранее «Новый День» писал, что аварийное здание должны были расселить до конца этого года. Однако до сих пор местным жителям не назвали конкретные сроки переезда. В мэрии сегодня подтвердили, что в 2018 году расселения все-таки не произойдет. Подробности – в материале «Нового Дня».

Аварийный дом не расселили

Ирина Мухлынина живет с маленьким ребенком на первом этаже барака. Девушка говорит, что предстоящей зимы они ждут со страхом. В кухне стена здесь стала выпуклой, в ней образовалась дыра, ведущая на улицу. С потолка уже давно осыпалась штукатурка и видны доски перекрытия. «Возле раковины на меня уже падали доски – я отскочила. Ладно, детей не было. Тут все на опорах держится. Если их убрать, мне кажется, все соседи у нас будут», – говорит Ирина.

В квартире сверху невооруженным взглядом видно место, где образовался провал из-за выпирающего участка стены. «Сверху линолеум, а если линолеум поднять – кулак можно просунуть», – говорит хозяйка квартиры Татьяна Сергеевна.

Барак на Патриса Лумумбы признали аварийным полтора года назад, рассказывают жильцы. Ранее РИА «Новый День» писал, что это здание и 76 других домов в Екатеринбурге должны расселить до конца года, сообщили тогда в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Однако до сих пор в доме не были эксперты, которые должны были оценить стоимость помещений, рассказывают местные жители. По словам собственников квартир, они неоднократно обращались в районную администрацию, чтобы уточнить сроки расселения, но сроков возможного переезда не назвали.

В пресс-службе администрации корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что на данный момент готовится лишь постановление о расселении дома, которое вероятнее всего произойдет уже в следующем году. Чиновники предлагали жителям аварийного барака переехать в маневренный фонд. «Но нас предупредили, что там жилье не лучше», – рассказала Ирина Мухлынина.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семён Саливанчук

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