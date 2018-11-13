Алиментщику из Екатеринбурга на день рождения дочери подарили 10 суток ареста

В Екатеринбурге алиментщик оставил без подарка свою дочь, которой исполнилось 4 года. В ответ ему сделали «подарок» в суде – отправили под арест.

Двадцатишестилетний житель Екатеринбурга должен был отдавать на содержание своей дочери четверть дохода, но с 2017 года перестал это делать. Свое нежелание помогать ребенку он объяснял отсутствием заработка. Летом этого года на работу мужчина устроился, но свой долг – около 100 тысяч рублей – гасить не стал. В воспитании девочки участия также не принимал. Мужчина проигнорировал четвертый день рождения дочки – не пришел и подарок не принес. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). В тот же день суд вынес решение об административном аресте горе-отца на срок в десять суток. Горе-отца отправили в спецприемник.

Екатеринбург, служба информации

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