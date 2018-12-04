Многодетную алиментщицу из Екатеринбурга отправили на обязательные работы

В Екатеринбурге мать четверых детей отправили на обязательные работы за неуплату алиментов.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, женщина родила четверых детей, в отношении двух дочек она лишена родительских прав, еще двое детей проживают с ней. С 2017 года она задолжала дочкам 25 тысяч рублей, деньги она не платила, так как не работает и устраиваться на работу не желает. В ее отношении был составлен протокол по 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд присудил должнице 100 часов обязательных работ. Если и от этой работы женщина будет уклоняться, ее арестуют.

В Свердловской области алиментщики задолжали своим детям более 4 млрд рублей. Четырем тысячам должников запретили выезжать за рубеж. Но это не единственная мера воздействия на горе-родителей. Так, недавно в Екатеринбурге алиментщик оставил без подарка свою дочь, которой исполнилось 4 года. В ответ ему сделали «подарок» в суде – отправили под арест.

Екатеринбург, служба информации

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