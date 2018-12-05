Алиментщик попытался убежать от приставов через балкон

В Екатеринбурге должник, уклонявшийся от уплаты алиментов на сумму 610 тысяч рублей, попытался сбежать от приставов через балкон. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, на неплательщика составили протокол о нарушении статьи 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица».

В ведомстве рассказали, что прибывшим домой к должнику приставам никто не открывал, хотя из квартиры доносились голоса. Спустя какое-то время к двери подошла мать алиментщика. Она сказала, что сына дома нет и отказалась впустить пришедших внутрь без сотрудников полиции. В этот же момент должник пытался скрыться через лоджию второго этажа. Он был замечен судебным приставом, который находился на улице. После этого неплательщик снова скрылся в квартире. Позже прибыли сотрудники ППС, которые проникли в помещение и передали его приставам.

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области алиментщики задолжали своим детям более 4 млрд рублей. Четырем тысячам должников запретили выезжать за рубеж.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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