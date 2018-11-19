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Понедельник, 19 ноября 2018, 11:42 мск

Новости Екатеринбург

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Уральцы задолжали своим детям четыре миллиарда рублей

Задолженность по алиментам в Свердловской области выросла. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по региону, с начала года приставы работают по 41 тысяче исполнительных производств по взысканию денег с родителей в пользу детей.

Общая сумма долга при этом составляет более четырех млрд рублей. Это на миллиард больше, чем в прошлом году. К настоящему моменту лишены права выезжать за рубеж четыре тысячи свердловчан.

Екатеринбург, Елена Сычева

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