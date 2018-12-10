В Екатеринбурге алиментщик нашел 700 тысяч за пару часов под страхом ареста

В Екатеринбурге мужчина выплатил 700 тысяч рублей алиментов после того, как пристав пригрозил ему арестом или обязательными работами.

Житель Верх-Исетского района должен был переводить своей 11-летней дочери четверть заработка. Но мужчина решил скрывать доходы и не платить ребенку – накопилось 700 тысяч. После этого пристав вызвал должника, чтобы тот пояснил мотивы поступка. На приеме мужчина узнал, что уклонение от уплаты алиментов на срок более двух лет может обернуться составлением протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей», после чего алиментщика отправят на обязательные работы или под административный арест.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, должник попросил пару часов. Спустя это время он вернулся со всей суммой, пристав вызвал бывшую супругу и она забрала наличные. Свое место работы мужчина также раскрыл.

Екатеринбург, служба информации

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