Свыше 134 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

Судебные приставы призывают жителей Среднего Урала своевременно оплачивать долги, чтобы не остаться без заграничного отпуска в новогодние каникулы. На данный момент 134,4 свердловчан не могут покинуть страну из-за открытых исполнительных производств. Их общая сумма задолженности составляет порядка 200 миллиардов рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП региона, среди невыездных свыше 16 тысяч алиментщиков, 38,5 тысяч граждан, задолжавших по кредитам, и более 14 тысяч должников, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги.

Ограничение в праве выезда за границу является действенной мерой принудительного взыскания, подчеркнули в ведомстве. К примеру, жительница Ревды срочно погасила крупный долг кредитному платежу, чтобы не сорвать заграничную поездку. Ранее у должницы уже был арестован автомобиль «Фольксваген Гольф». Но она выплатила 380 тысяч рублей только после того, как узнала на приеме у судебного пристава об ограничении права выезда за пределы страны. После этого все ограничения с женщины и ее имущества были сняты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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