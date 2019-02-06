Сто тысяч свердловчан не могут улететь из страны из-за долгов

Свердловские судебные приставы ограничили в праве выезда за рубеж 16 тысяч жителей области только за январь 2019 года. Общая сумма задолженности этих граждан ‒ около 3 млрд рублей. При этом 600 новичков из невыездного списка, узнав о том, что попали в него, уже успели погасить долги на сумму более 74 млн рублей.

Всего же по Свердловской области невыездными из-за задолженностей стали почти 100 тысяч жителей региона, которые в совокупности обязаны выплатить 82 млрд 138 млн рублей. Больше 10% из них ‒ это алиментщики. Таковых набралось 14 тысяч человек. Они задолжали своим детям 2 млрд 700 млн рублей (по данным на ноябрь 2018 года эта сумма составляла около 4 млрд руб.).

В пресс-службе УФССП по Свердловской области напомнили, что ограничение на выезд за пределы РФ накладывается на граждан, чья сумма долга выше 30 тысяч рублей. «Но если должник по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований так и не уплатил долг, то ему могут ограничить выезд уже с 10 тысяч рублей задолженности. Для исполнительных производств о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением, постановление об ограничении выезда выносится, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей. В обязательном порядке ограничивается должник, в отношении которого имеются требования неимущественного характера», ‒ напомнили в ведомстве.

В УФССП по Свердловской области рекомендуют проверять себя на сайте ведомства через банк исполнительных производств.

Екатеринбург, Елена Сычева

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