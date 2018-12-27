Житель Нижней Туры встретит Новый год в колонии из-за долгов шестилетнему сыну

Жителя Нижней Туры под Новый год отправили в колонию за неуплату алиментов. В ожидании приговора должник решил закурить прямо в здании суда – за что получил еще одно наказание.

32-летний отец шестилетнего мальчика отказался платить алименты, хотя материальная возможность у него есть. Сначала он был привлечен к административной ответственности, ему назначили 20 часов обязательных работ, но работать он не захотел. Потому ему предъявили обвинение по ч.1ст.157 УК РФ «Неуплата родителем без «уважительных причин» в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно».

В суд нижнетуринца доставили принудительно. Ожидая суда, мужчина решил закурить – прямо в здании. На требование пристава потушить сигарету он не отреагировал. Его оштрафовали на 500 рублей. А из-за долгов по алиментам, как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, алиментщика отправили на 4 месяца в колонию-поселение. Должника взяли под стражу в зале суда и конвоировали до места отбывания наказания.

Как уже сообщал «Новый День», по данным регионального УФССП, общая сумма долга свердловчан по алиментам составляет более четырех млрд рублей.

Нижняя Тура, служба информации

Нижняя Тура. Другие новости 27.12.18

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