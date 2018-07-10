Скрывающуюся алиментщицу из Каменска-Уральского признали пропавшей без вести

В Свердловской области алиментщицу признали без вести пропавшей. Ее ребенок теперь будет получать пенсию по потере кормильца и выплату от реализации имущества женщины.

Без вести пропавшей признали 32-летнюю жительницу Каменска-Уральского. Она задолжала своему ребенку алименты, но судебные приставы и правоохранители найти ее не смогли. Приставы отправляли запросы в банки о наличии расчетных счетов. Все кредитные организации присылали однотипные ответы: «Зарегистрированных за должницей расчетных и иных счетов не имеется». ГИБДД не нашла транспортных средств, записанных на женщину, штрафы ей не выписывали. По месту жительства женщину приставы ни разу не находили, квартира была закрыта, соседи не знали, где хозяйка. По оставленным судебным приставом повесткам должница не являлась, вследствие чего быловынесено постановление о принудительном приводе должницы. Что тоже не принесло результатов.

На женщину завели разыскное дело, но установить ее местонахождение или место работы не удалось. Тогда судебный пристав обратился в суд с документами о признании должницы без вести пропавшей. Суд с этим согласился. «Из имущества пропавшей алиментщицы судебными приставами будет выдаваться содержание ее ребенку, также ему будет выплачиваться пенсия по потере кормильца», – прокомментировали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Закон, разрешающий признавать исчезнувших алиментщиков без вести пропавшими, был подписан президентом в марте этого года. Благодаря такому статусу дети пропавших родителей могут получать пенсию и средства от имущества родителей. Если пропал только один из родителей, то второй родитель может выписать пропавшего из квартиры, и ему больше не нужно искать бывшего партнера, чтобы получить разрешение для поездки ребенка за рубеж и т.д.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 10.07.18

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