Возле Центрального стадиона из-за прорыва трубы кипятком заливает улицы (ФОТО)

На улице Мельникова рядом с Центральным стадионом прорвало трубу с кипятком. Вода уже залила соседний перекресток и стекает к улице Крауля. В соседних домах пропали горячая вода и отопление.

Как сообщают жители ВИЗа, облако густого белого пара стало подниматься над улицей Мельникова около 12 часов. Из-за прорыва трубы из-под асфальта бежит кипяток, водой залита улица Мельникова, вплоть до Крауля. Кроме того, кипяток льется на территорию соседнего детского сада. В домах, приближенных к месту аварии, пропала горячая вода и отопление.

В аварийной службе УК «Верх-Исетская» сообщили, что произошла крупная коммунальная авария.

«На месте работают бригады теплосетевой компании. На устранение такой аварии нужен не час и не два. Теплосетевая компания обещала после обеда разослать телеграмму с более подробной информацией по отключениям ГВС и отопления», – сообщили операторы УК.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что специалисты локализуют место повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм. Они оценят масштаб повреждения и объем ремонтных работ, после чего приступят к восстановительным работам. «О сроках их начала и окончания сообщим дополнительно», – анонсировали в ЕТК.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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