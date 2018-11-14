Последствия коммунальной аварии в Верх-Исетском районе устранены

Жильцам домов, которые вчера в результате коммунальной аварии на ВИЗе остались без тепла и горячей воды, ночью вернули и то и другое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, вчера рабочие ЕТК заменили 12 метров трубопровода диаметром 500 мм. На месте работали 23 специалиста с применением восьми единиц специализированной техники. На время работ у жителей близлежащих 26 домов была снижена температура горячей воды (примерно до +50 градусов) и батарей. Сейчас в домах снова тепло.

Как уже сообщал «Новый День», вчера днем в результате повреждения трубопровода горячего водоснабжения диаметром 500 мм по ул. Мельникова в Екатеринбурге образовался провал грунта площадью около 50 кв. м, несколько автомобилей оказались в горячей воде, спасателям пришлось выносить их водителей на тротуар на руках. Кроме того, горячая вода из поврежденного трубопровода затекла на территорию ближайшего детского сада № 28 (ул. Крылова, 56) и подтопила его.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.11.18

Подробности ДТП на тротуаре в Екатеринбурге: ребенок в коме, водитель «перепутал педали». / Чайникову установили оклад на тысячу рублей больше, чем у Тунгусова. / 14 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»