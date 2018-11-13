В результате коммунальной аварии на Мельникова подтопило подвал детсада. Детей отправят домой (ФОТО)

Стали известны новые подробности крупной коммунальной аварии в Верх-Исетском районе Екатеринбурга на улице Мельникова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, горячая вода из поврежденного трубопровода затекла на территорию ближайшего детского сада № 28 (ул. Крылова, 56) и подтопила его. Пожарные с помощью гидроэлеватора откачивают из помещений горячую воду. В ближайшее время дети будут отправлены с родителями домой. Ранее спасатели на руках вынесли двух человек из автомобиля, который застрял посреди залитой горячей водой улицы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области пояснили, что в результате повреждения трубопровода горячего водоснабжения диаметром 500 мм по ул.Мельникова в Екатеринбурге образовался провал грунта площадью около 50 кв.м, несколько автомобилей оказались в горячей воде.

По информации Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), ремонтные работы ведутся без отключения потребителей. На период ремонтных работ отопление и горячее водоснабжение обеспечивается со сниженными параметрами. Для замены трубопровода задействованы 15 специалистов ЕТК и 5 единиц специализированной техники.

В зоне сниженных параметров около 200 домов, 19 детских садов, 12 школ. Социально-значимые объекты, попавшие в зону коммунальной аварии, работают в штатном режиме. Управляющими компаниями организовано оповещение населения.

Екатеринбург, служба информации

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