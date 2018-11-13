В Екатеринбурге пройдет бой-реванш главы федерации ММА и бразильского чемпиона, дравшегося с МакГрегором

В середине декабря в Екатеринбурге пройдет бой-реванш ‒ в клетку выйдут уже знакомые уральским любителям смешанных единоборств Венер Галиев и Диего Брандао. Они уже дрались в Екатеринбурге в 2017-м в рамках Fight Night Global. Тогда вместо пятираундового боя зрителей ждало 39-секундное недоразумение ‒ именно столько потребовалось Брандао, чтобы вырубить местного бойца.

Напомним, что Галиев провел в профессиональной карьере 39 поединков, в 29 из которых одержал победу. Сейчас он также возглавляет Федерацию смешанных единоборств Свердловской области и тренирует команду «Ратиборец». Брандао же известен своими выступлениями в UFC и боем против Конора МакГрегора, в котором, правда, проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Мы заговорили о реванше с Брандао, и мне казалось, что ему этот бой будет не интересен, потому что он меня просто разорвал в предыдущем поединке. Но он сам написал мне в инстаграме, чтобы узнать, готов ли я, а сегодня я подписал контракт на бой с ним», ‒ сказал Галиев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.18

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