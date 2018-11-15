Областное минприроды обещало садоводам бесплатные лицензии на скважины

Свердловское минприроды разработало упрощенный порядок получения лицензии на добычу подземных вод из коллективных скважин для садовых товариществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве, товариществам не придется проводить геологическое изучение недр и госэкспертизу запасов подземных вод. Отдельные садоводы как физические лица получать лицензию на индивидуальную скважину (в пределах участка) не должны, это требование распространяется только на коллективные, общие для всего СНТ. «В министерство уже поступали сигналы от садоводов, которым представители неизвестных организаций предлагают оформить лицензию на личную скважину за деньги, это мошенники», – предупредил замминистра Вячеслав Тюменцев.

«Выдача лицензий СНТ и ОНТ для добычи подземных вод в течение всего 2019 года осуществляется без конкурсов и аукционов безвозмездно, поскольку госпошлина взиматься за это не будет. Срок действия лицензии – до 25 лет. Пакет документов для получения лицензии товарищества могут собрать самостоятельно. Оформлять лицензию будет министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, но для удобства заявителей пакет документов можно подать через любое отделение МФЦ, и там же потом забрать готовую лицензию. Срок оформления лицензии на коллективную скважину – два месяца», – сообщил замминистра.

Напомним, соответствующий областной закон был принят в июле этого года. Тогда Вячеслав Тюменцев сообщил депутатам, что сегодня в регионе 1 753 садоводческих товариществ, и почти все они бурят скважины для своих нужд бесконтрольно. Обязательное получение разрешения, по официальной версии, позволит государству контролировать соблюдение правил добычи подземных вод и качество самой воды.

Екатеринбург, служба информации

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