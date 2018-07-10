«Это сумасшествие!»: свердловские садоводы могут попасть на миллионные штрафы из-за скважин

Сегодня профильный комитет заксобрания одобрил сразу в трёх чтениях внесённый правительством законопроект, который обязывает садовые и огородные товарищества в обязательном порядке получать разрешения на добычу подземных вод.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», закон принимается для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Замминистра природных ресурсов Вячеслав Тюменцев заявил, что сегодня в регионе 1753 садоводческих товариществ, и почти все они бурят скважины для своих нужд бесконтрольно. Обязательное получение разрешения позволит государству контролировать соблюдение правил добычи подземных вод и качество самой воды. Все расходы по оформлению документов лягут на плечи садоводов и будут исчисляться десятками тысяч рублей. В случае если проверка обнаружит в СНТ незаконную скважину, садоводам грозят штрафы до 1 млн рублей.

Двое из депутатов комитета выразили резкое недовольство предложенным законопроектом. Елена Трескова заявила, что его принятие значительно ухудшит положение садоводов. «Это вызовет волну недовольства! Нам будет сложно объяснить гражданам, зачем мы принимаем такие законы», – подчеркнула она.

Тюменцев на это возразил, что принять закон депутаты обязаны. Впрочем, добавил он, частные скважины на одно хозяйство пока под такие меры регулирования не попадают.

Депутат Вячеслав Вегнер тем не менее заявил, что «это сумасшествие для маленьких СНТ, это ни в какие ворота не лезет». «Люди придут сюда с плакатами! Может, хотя бы посоветовать им на переходный период оформлять частные скважины и делиться ведрами с соседями?» – считает Вегнер.

Сергей Никонов возразил на это, что в течение первого года действия закона, 2019-го, санкций не будет. Власти просто посмотрят, как он будет исполняться.

В результате четыре депутата голосовали за, один воздержался.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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