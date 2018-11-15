Депутаты обвинили мининвест в том, что малый бизнес растёт «не благодаря, а вопреки»

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Свердловской области растёт не благодаря господдержке, а вопреки, так как объёмы этой поддержки с каждым годом падают.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании согласительной комиссии по бюджету председатель комитета заксобрания по промышленной политике и предпринимательству Альберт Абзалов.

Он рассказал, что поведённый им анализ доказывает: с 2010 по 2018 год число субъектов малого и среднего бизнеса в области выросло на 79 процентов, а объём бюджетных средств, которые регион выделяет на поддержку этого направления, за тот же период снизился на 70 процентов.

С 2013 по 2017 годы малые предприниматели, получатели господдержки, уплатили в виде налогов более 8 млрд. «Мы получили от них более 6 рублей на каждый вложенный бюджетный рубль. Таким образом, малый бизнес рос не благодаря областным властям, а вопреки им. В связи с этим считаю необходимым увеличить сумму на поддержку малого бизнеса как минимум на 150 млн рублей», – подчеркнул Абзалов.

Добавим, указанная депутатом сумма лишь на 48 млн рублей больше той, которую мининвест выделил на оплату текущей деятельности управляющей компании ОЭЗ «Титановая долина», резиденты которой за 2017 год уплатили налогов только на 100 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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