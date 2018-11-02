«Титановая Долина» получит еще почти 700 млн из бюджета: куда уходят деньги ОЭЗ

В следующем году «Титановая долина» получит еще около 700 млн рублей – в дополнение к тем 350 млн, что совсем недавно одобрили депутаты. Из них 102 миллиона – на работу управляющей компании.

В проекте бюджета на 2019 год указаны две статьи расходов на «Титановую Долину». Предлагается выделить 570 млн рублей на строительство инфраструктуры. Еще 102,5 млн рублей ОЭЗ нужны «на выполнение функций управляющей компании». Неделю назад депутаты обсуждали поправки в бюджет-2018, где предлагалось выделить 40 млн на расходы управляющей компании. И эта статья вызвала гнев депутатов. «Сколько у вас сейчас работающих резидентов? Три! А помните, что вы заявляли в самом начале? Там был список длиной на целую печатную страницу! Как всегда, когда речь заходит про «Титановую долину», вопросов больше, чем ответов», – возмутился глава бюджетного комитета единоросс Владимир Терешков. В неофициальных разговорах депутаты выражаются еще энергичнее: «Полный бардак!» и «сорок лямов зарплаты на полтора землекопа – у них ничего не треснет?»

РИА «Новый День» изучило последние закупки ОЭЗ «Титановая Долина». В списке есть не только закупка товаров или услуг, относящихся к строительству и подготовке площадки. Компания тратится на рекламу и пиар: 4,2 млн за трансляцию роликов на телеканале, 112 тысяч на «услуги по подготовке текстового информационного материала о деятельности ОЭЗ «Титановая долина», 104 тысячи на публикацию рекламного материала. Есть заказы по изучению рынка – 5 млн на исследование промышленных рынков в России и за рубежом.

Не обходится без поездок – 3 миллиона компания заплатила за услуги туристического агентства. Одна из последних закупок – услуги охранников (проходит как закупка у единственного поставщика). Услуги будут оказываться на территории 2 очереди со 02 ноября 2018 года по 02 января 2019 года. Стоимость – без малого 600 тысяч.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.18

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