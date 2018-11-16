Напротив гипермаркета «Сима-Ленд» полыхает шиномонтажка (ФОТО)

В Екатеринбурге загорелась шиномонтажная мастерская по адресу: Черняховского, 82/2. Строение находится напротив гипермаркета «Сима-Ленд».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, тревожный сигнал поступил в 12:38. Огонь охватил двухэтажное здание, предварительная площадь пожара составила 200 квадратных метров. На место прибыли семь пожарных машин, сейчас огонь тушат 22 человека личного состава МЧС.

Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве. Пожару присвоен ранг «1 бис».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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