В сгоревшей шиномонтажке у «Сима-Ленда» были газовые баллоны – пожарные предотвратили взрыв

Стали известны подробности пожара в шиномонтажной мастерской на улице Черняховского. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожарным подразделениям удалось своевременно эвакуировать из горящего здания несколько баллонов с пропаном, кислородом и предотвратить взрыв. На тушение огня ушло около получаса. Сейчас на месте проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 12:38. На ликвидацию ЧП были брошены семь пожарных машин. Огонь повредил кровлю, перегородки и внутреннюю отделку автосервиса. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. Причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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