Главный эпидемиолог области стала заместителем министра

Главный эпидемиолог Свердловской области Ирена Базите назначена заместителем министра здравоохранения региона. Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. Как уточнили в пресс-службе областного минздрава, Ирена Йонасовна окончила в 1989 году Свердловский государственный медицинский институт по специальности «Гигиена, санитария, эпидемиология», имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

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