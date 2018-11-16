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Пятница, 16 ноября 2018, 18:47 мск

Новости Екатеринбург

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Главный эпидемиолог области стала заместителем министра

Главный эпидемиолог Свердловской области Ирена Базите назначена заместителем министра здравоохранения региона. Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. Как уточнили в пресс-службе областного минздрава, Ирена Йонасовна окончила в 1989 году Свердловский государственный медицинский институт по специальности «Гигиена, санитария, эпидемиология», имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Екатеринбург, Елена Сычева

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