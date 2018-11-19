В областную общественную палату вошли атомщик и бизнесмен-скандалист

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил двух новых членов областной общественной палаты вместо избранных в городскую думу Екатеринбурга Сергея Воронина и Анастасии Немец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на вакантные места в ОП СО попали генеральный директор ФГУП «Электрохимприбор» Сергей Жамилов и бизнесмен Валерий Черкашин.

Черкашин уже дважды был членом общественной палаты – с 2012 по 2015 и с 2015 по 2018 год. Более того, он несколько раз отметился там не самым лучшим образом. Например, в декабре 2016 года Черкашин устроил скандал, когда коллеги по ОП избрали секретарем Сергея Полыганова, а не его. Он громко хлопнул дверью и отказался общаться с коллегами после заседания: «Как можно голосовать за этого ублюдка?! Пошел он на ***. Не пойду я больше к этим упырям».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.11.18

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