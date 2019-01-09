Слух дня: на «Спецавтобазу» взяли общественника-скандалиста

На «Спецавтобазе» продолжаются кадровые перестановки, начатые еще перед новым годом. По информации «Нового Дня», один из постов занял бизнесмен, член общественной палаты Свердловской области, один из кураторов проекта «Справедливое ЖКХ» партии СР и, по слухам, приятель губернатора Евгения Куйвашева Валерий Черкашин. Его персону уже неоднократно связывали с работой бывшего ОПС «Уралмаш», представители которого взяли под контроль «Спецавтобазу». По неподтвержденным пока данным, Черкашин будет курировать транспортно-логистическое направление.

Не лишним будет напомнить, что член ОПСО Черкашин несколько раз засветился в скандалах. Например, в конце 2014 года привел с собой нескольких качков на слушания по реформе местного самоуправления в Екатеринбурге, чтобы те «выразили свое недовольство Ройзману». В 2015-м его обвинил в нападении и угрозах депутат Вячеслав Вегнер. В декабре 2016 года Черкашин устроил скандал, когда коллеги по ОП избрали секретарем Сергея Полыганова, а не его. Он громко хлопнул дверью и отказался общаться с коллегами после заседания: «Как можно голосовать за этого ублюдка?! Пошел он на *. Не пойду я больше к этим упырям».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.01.19

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