Умершей пенсионерке велели явиться за пособием на собственные похороны

Умершей пенсионерке из Самары Елене Васиной чиновники из Пенсионного фонда России велели явиться за социальным пособием на собственное погребение, передает корреспондент «Нового Дня». Об этом рассказал зять женщины Николай Балыков.

Васина скончалась в мае этого года, а письмо из ПФР пришло ей только в ноябре. «Это выходит за рамки разумного и приличного. 20 мая сего года скоропостижно скончалась теща, а на днях ей пришло письмо из Пенсионного Фонда РФ с предложением явиться для получения социального пособия на погребение, предъявив паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти», – рассказал Балыков.

В документе, подписанном клиентской службой Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском и Советском районах Самары, указано, что женщину приглашают «подойти на прием по вопросу доплаты социального пособия на погребение в размере 139 рублей 06 копеек». «При себе иметь документы: паспорт, страховое свидетельство, свидетельство о смерти», ‒ говорится в письме.

Самара, Елена Сычева

Самара. Другие новости 20.11.18

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