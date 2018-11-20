Ожившая старушка напугала сотрудников морга: прокуратура начала проверку (ФОТО)

В Тульской области 88-летняя пенсионерка очнулась в морге, после того как врачи и полиция констатировали ее смерть и передали тело ритуальной службе.

Необычный инцидент произошел в минувшие выходные в одной из деревень Щекинского района. Родственница старушки пришла ее навестить и обнаружила, что та не дышит. Женщина сообщила об этом своим родным и вызвала скорую помощь.

Прибывшие медики осмотрели пенсионерку и констатировали кончину, после чего тело отправили в морг. Однако спустя три часа старушку привезли домой – живой и здоровой, сообщают «Тульские новости».

Тульская старушка очнулась в морге, фото: newstula.ru

По словам родственницы «воскресшей» пенсионерки, женщина очнулась в морге, и ей показалось, что кто-то хочет ее ограбить или убить, о чем пенсионерка сообщила изумленному сотруднику морга.

Позже старушка рассказала, что не помнит, что с ней случилось в тот день, уверяя, что все время была дома.

Местная прокуратура уже начала проверку в связи с тем, что пенсионерку по ошибке признали мертвой.

Как сообщал РИА «Новый День», похожий случай произошел прошлой осенью в Пензе: «покойник» ожил спустя сутки после смерти, чем довел до сердечного приступа свою жену. 52-летний мужчина потерял создание, но его родные решили, что он скончался, и собрались отвезти тело «умершего» в морг на следующее утро. «Покойника» укрыли простыней и положили на диван в окружении горящих свечей. Однако ночью мужчина очнулся и вышел из дома, а когда вернулся – его жену хватил сердечный удар.

Тула, служба информации РИА «Новый День»

Тула. Другие новости 20.11.18

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