В Пензе покойник ожил спустя сутки после смерти и ушел на прогулку

В Пензе покойник ожил спустя сутки после смерти, чем довел до сердечного приступа свою жену.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в минувшие выходные. В одном из домов на окраине города скончался после болезни 52-летний мужчина. Родные решили отвезти тело умершего в морг на следующее утро. Покойника укрыли простыней и положили на диван в окружении горящих свечей. Родственники легли спать в соседней комнате, но ночью вскочили с кроватей после того, как услышали шум и кряхтение в комнате, где находился покойник.

Напуганные люди заметили закрывающуюся входную дверь, а на пороге – простыню, которой было укрыто тело. А воскресший «покойник» вышел прогуляться на улицу. Жену «умершего» главы семьи хватил сердечный удар, сообщает penza-post.ru. Оказалось, что мужчина вовсе не умер, а впал в бессознательное состояние, а ночью очнулся и вышел из дома.

Пенза, служба информации РИА «Новый День»

Пенза. Другие новости 31.10.17

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