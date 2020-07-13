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Понедельник, 13 июля 2020, 14:54 мск

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В Индии младенец заплакал на собственных похоронах

Фото: Reuters

В Индии новорожденная девочка очнулась, когда ее хотели похоронить. Ребенку не смогли вовремя оказать помощь, через некоторое время он скончался. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в индийском штате Раджастан. По словам матери, младенца ей отдала медсестра, принимавшая роды. Медик сказала, что малышка родилась мертвой и ее надо похоронить.

Женщина добралась домой, где родственники начали готовиться к прощальной церемонии. Неожиданно девочка заплакала. Семья вызвала скорую, но врачи появились на месте только спустя полтора часа. Состояние малышки ухудшилось и она умерла.

Родственники обвинили медиков в халатности. В свою очередь в больнице заявили, что роженица забрала ребенка без официальной констатации смерти.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 13.07.20

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