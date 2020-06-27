Жительница Индии 9 лет не могла забеременеть – врачи признали ее мужчиной

В Индии врачи признали 30-летнюю жительницу Калькутты, которая продолжительное время не могла забеременеть, мужчиной.

По данным издания Press Trust of India, женщина была замужем 9 лет, но так и не могла зачать ребенка. Она обратилась к медикам, которые установили, что у нее неразвитые яичники, в которых обнаружили злокачественную опухоль. Помимо этого, в организме женщины обнаружили мужские половые хромосомы. При этом, как отмечают врачи, у нее были все признаки, которые указывали, что она женщина – грудь, наружные половые органы и голос.

Сейчас жительница Индии проходит курс лечения от рака. Оказалось, что две ее родственницы по материнской линии также имеют аналогичные нарушения.

Медики отмечают, что такая аномалия встречается очень редко.

Нью-Дели, Наталья Петрова

Нью-Дели. Другие новости 27.06.20

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