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NewDayNews.ru

Четверг, 7 апреля 2022, 09:56 мск

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Житель Индии вернулся домой после своих похорон

В Индии 55-летний мужчина вернулся домой на следующий день после своих похорон. Произошла ошибка, полиция проводит расследование, сообщает Kaumudi.

Глава семейства отправился в город Тируппур на заработки. Несколько дней он не появлялся дома, а затем один из родственников сообщил, что труп мужчины нашли у автобусной остановки. Сын пропавшего опознал отца, а полиция передала тело для захоронения.

На следующий день после похорон глава семьи как ни в чем не бывало вернулся домой, чем шокировал близких.

Теперь правоохранители проводят расследование и пытаются установить личность похороненного по ошибке человека.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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