В Индии женщина воскресла во время собственных похорон

Жительница Индии, которую врачи признали умершей, внезапно воскресла. Оказалось, медики перепутали состояние комы со смертью.

Инцидент произошел в индийском штате Карнатака, сообщает The Hindu. Женщину доставили в местную больницу с сильным жаром. Через несколько часов она потеряла сознание. Медики не смогли ее реанимировать и констатировали смерть.

Родственники забрали тело, увезли домой и положили перед входом, чтобы близкие и друзья могли проститься с женщиной. Внезапно покойница открыла глава и приподнялась, напугав окружающих.

Выяснилось, что все это время женщина была в коме. Действия медиков признали врачебной ошибкой.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

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