Похороненный заживо индиец сумел выбраться из могилы

В индийском городе Гондал местному жителю Капилу Маракана удалось самостоятельно выбраться из могилы. Как сообщает The Times of India со ссылкой на отдел полиции, мужчину похоронили заживо со связанными руками и ногами.

Такую жестокость проявил бывший работодатель жертвы преступления вместе с сообщниками. Злоумышленник обвинил мужчину в том, что понес убытки. Вместе с сотоварищами они избили Капилу Маракана, похитили, связали, а затем закопали в песок и скрылись.

Мужчина решил побороться за жизнь и стал яростно избавляться от пут. Освободив одну ногу, он с большими усилиями сумел выбраться из могилы, рассказал представитель полиции. Затем он добрался до ближайшей тюрьмы, где рассказал охране о случившемся. Злоумышленников удалось быстро задержать.

Нью Дели, Иван Гридин

Нью Дели. Другие новости 03.06.20

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