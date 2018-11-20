Из-за сильного тумана в Кольцово несколько рейсов отправили в Челябинск и Тюмень

В Екатеринбурге по-прежнему не рассеивается утренний туман. Из-за плохой видимости задерживается прибытие нескольких рейсов в Кольцово. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Рейс KC-271 из Астаны ушел на запасной аэродром в Тюмень. Также в Тюмени задерживается с вылетом рейс UT-279. Воспользовались в качестве запасного аэродромом в Челябинске рейсы U6-300 из Благовещенска, U6-623 из Читы, UT-111 из Сургута и S7-3249 из Новосибирска. Рейсы на вылет аэропорт отправляет в штатном режиме», ‒ пояснили агентству в Кольцово.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.18

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