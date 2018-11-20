Екатеринбург окутало туманом (ФОТО)

Рано утром Екатеринбург окутало плотным туманом. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта Кольцово, плохая видимость не повлияла на расписание рейсов. «Работаем в штатном режиме, ограничений нет», ‒ пояснили в аэропорту.

Дорожные службы, в свою очередь, предупредили автомобилистов, что нужно быть аккуратнее на дорогах из-за плохой видимости. «Основным залогом безопасной езды в условиях тумана является снижение скоростного режима. Если вы попали в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы успеете среагировать на возникшее впереди препятствие», – напомнили в Уралуправтодоре.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 20.11.18

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