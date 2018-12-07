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Пятница, 7 декабря 2018, 09:55 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург снова заволокло туманом (ФОТО)

Рано утром Екатеринбург снова заволокло туманом. Сейчас он уже рассеивается. Однако уральские синоптики предупреждают, что неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеорологические условия продержатся минимум до вечера субботы. Предупреждение действует до 20:00 8 декабря.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, туман не вызвал перебоев в работе аэропорта, самолеты отправлялись и приземлялись согласно расписанию.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.12.18

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