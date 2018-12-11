В Екатеринбурге до пятницы будет висеть смог

Свердловские синоптики объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Оно действует с вечера понедельника до 20:00 пятницы, 14 декабря, на территории всей Свердловской области. «Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности», ‒ сказано в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе действовало аналогичное предупреждение.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 10.12.18
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