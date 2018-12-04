Всю неделю на Среднем Урале будет держаться смог

Уральские метеорологи сделали предупреждение о загрязнении атмосферы первой степени опасности. С вечера понедельника в Свердловской области наблюдается смог. Из-за безветренной погоды в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.

Неблагоприятные условия продлятся до 20 часов 8 декабря, сообщили в уральском гидрометцентре. Отметим, что предупреждение распространяется на всю территорию региона.

По прогнозу метеорологов, на этой неделе не стоит ждать больших снегопадов. Погоду определит периферия сибирского антициклона. Во второй половине недели станет немного морознее, в выходные дни, 8 и 9 декабря, температура воздуха ожидается ночью -12…-17, днем -6…-11.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.12.18

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