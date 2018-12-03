В Екатеринбурге появилась зимняя радуга

В небе над Екатеринбургом можно наблюдать гало ‒ зимнюю радугу. Явление чаще всего бывает в морозную и ясную погоду, когда в воздухе накапливаются ледяные кристаллы, сквозь которые преломляется солнечный свет. Кстати, метеорологи говорят, что гало можно наблюдать перед потеплением.

Сегодня утром в Екатеринбурге было -10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -5 градусов, а во вторник потеплеет до -2.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.18

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