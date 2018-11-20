Депутаты снова воюют с нелегальными киосками – в ЕГД создается рабочая группа

В гордуме Екатеринбурга создается новая рабочая группа для обсуждения проблемы сноса нелегальных торговых точек. Ее инициатором выступил председатель комиссии по экономическому развитию Григорий Вихарев, назвав работу городской администрации по этому направлению неудовлетворительной. В мэрии, в свою очередь, пожаловались на нехватку рабочих рук для выявления нарушителей – всего 8 сотрудников на весь город.

Как сообщила сегодня депутатам и.о. начальника комитета по товарному рынку Елена Чернышева, по итогам инвентаризации 2018 года в Екатеринбурге зафиксировано 3 325 торговых киосков и павильонов. Порядка 600 из них признаны незаконными, так как не были включены в муниципальную схему. На снос несанкционированных объектов из городского бюджета в этом году было выделено 10,8 миллионов рублей, но из этой суммы истрачено меньше половины. Причина в том, что владельцы либо сами сносят свои строения, либо позже с них администрация взыскивает затраты через суд, пояснила Чернышева. По ее информации, на начало ноября в городе остается порядка 200 незаконных ларьков. Но проблема не столько в сносе нелегальных объектов (хотя администрация города так и не добилась подписания соглашения с городской полицией), сколько в их выявлении. Сейчас этим занимаются только сотрудники районных администраций – по одному человеку на район, подчеркнула докладчица. Чтобы решить эту проблему, в мэрии обсуждается вариант привлечения сотрудников МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» к данной работе.

Елена Чернышева также напомнила, что глава города Александр Высокинский поставил задачу к 2022 году полностью очистить центр города от торговых павильонов, за исключением киосков по продаже печатной продукции и мороженого. Нестационарные объекты будут размещаться только в отдаленных районах, а их внешний вид будет приведен к единому стилю. Но эта реформа требует отдельного обсуждения в городской думе.

Доклад чиновницы не вызвал особых нареканий в комиссии, но депутат Григорий Вихарев заявил, что администрация города действует недостаточно эффективно. Он предложил ориентироваться на опыт Москвы, где по решению мэра нелегальные торговые точки сносились бульдозерами.

«Нужно создать рабочую группу с участием прокуратуры, УМВД города, может быть МЧС, чтобы дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Собирать депутатов будем по приглашениям. Кто откликнется, тот и войдет в эту группу», – добавил он.

Впрочем, нелегальные киоски – не единственная тема, которая волновала депутатов экономической комиссии. Любовь Боркова возмутилась, что на Уралмаше до сих пор действует стихийный рынок. Речь идет о небольшом пятачке в районе перекрестка улиц Победы и Бакинских Комиссаров, где местные жители прямо на тротуаре торгуют одеждой и обувью. «Это уродство и кошмар», – заявила Боркова. Елена Чернышева отметила, что город может организовать отдельную площадку для «блошиного рынка», но тогда местный бюджет понесет дополнительные затраты. Углубляться в подробности решения этой проблемы депутаты не стали.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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