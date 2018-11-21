С 1 января в Екатеринбурге повысится плата за детские сады

Департамент образования Екатеринбурга установил новые тарифы за содержание ребенка в детском саду, которые начнут действовать с 1 января 2019 года. Родительская оплата вырастет на 4%.

Стоимость присмотра и ухода за детьми в дошкольных учреждениях будет начисляться с учетом режима пребывания и возраста ребенка. В младшей группе оплата за четырехчасовое пребывание при организации разового питания составит 800 рублей в месяц, полный день (10,5 часов) будет стоить 2 600 рублей. В старших группах детсада четырехчасовая смена с разовым питанием оценивается в 950 рублей в месяц, полный день пребывания – 3 070 рублей.

Ранее предельные тарифы за услуги муниципальных детских садов были утверждены правительством Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.11.18

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