Водителей УрФО предупредили о снегопаде и метели на трассах

На трассах Уральского федерального округа с 21 по 23 ноября ожидаются снегопад, метель и ветер до 18 м/с. В федеральном дорожном агентстве советуют водителям соблюдать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и быть внимательными.

В пресс-службе «Уралуправтодора» рассказали, что дорожные ведомства округа примут меры по обеспечению бесперебойного и безопасного проезда.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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